墾丁「後春吶時代」來臨 警方要洗白「清明連假」負面形象

2019-03-17 08:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年清明連假舉辦的墾丁春天音樂季，今年僅剩「夏都春宴」一個場次，恆春警方仍先行舉辦音樂季治安緝毒座談會，希望今年作為「洗白清明連假元年」，徹底切割以往負面頻傳的音樂季，以全新的旅遊風貌迎接「後春吶時代」的觀光人潮。

最高峰同時有八個場地同時開唱的「墾丁春天音樂季」，今年僅剩「夏都春宴」獨撐，警方雖然勤務輕鬆不少，但仍依慣例舉辦音樂季治安緝毒座談會，就怕不肖份子利用警力減少，到恆春半島進行不法。

恆春警分局長楊龍祥表示，近年雖然毒品及毒趴已經少在音樂季出現，但早期的負面形象，也是傷害墾丁音樂季的主因，趁著今年所有舊場次都已經離開，警方更會加強查緝，希望利用今年潔淨的旅遊形象，重新塑造清明連假的墾丁觀光。

警方座談中，主要宣導安居緝毒友善通報網、第三方警政及春天音樂季期間各項措施，並在簡報中向業者宣導如何辨識新興毒品、辨別各種可能涉及不法的客人；而近期多次發生的鬥毆事件，警方強調，聚眾鬥毆紀錄者進入消費時，業者應立即通報警方前往進行約制，也會對聚眾鬥毆嫌疑人以妨害秩序罪逮捕，盼找回不同族群遊客回到墾丁安心旅遊。

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