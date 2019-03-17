文旦之亂打敗龍介仙？傳台南賭盤組頭也慘敗大賠

2019-03-17 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕立委補選結果出爐，台南市第二選區由民進黨郭國文勝出，而選前呼聲極高的謝龍介則是差3千多票敗北，而這個結果，傳讓台南選舉賭盤變盤，組頭慘輸，而賭客大贏樂歪。

綜合媒體報導，為清選風，警方在選前抄賭，尤其選舉地下賭盤，包括新北、台南及金門，由於選情緊繃，被列為重點，其中，台南更是重中之重，在選前一天，連抄台南組頭。

《蘋果》報導，有賭客說，原本賭盤是看好謝龍介勝出，選前兩週開出謝龍介讓郭國文3000~8000票不等，但是，結果卻不是如此，歸因是麻豆文旦之亂拖累謝龍介選情，也有賭客大罵謝龍介自作聰明，但事實證明，其中很多是「空氣票」，才導致組頭慘敗、賭客大贏。

報導也指出，組頭慘輸的不止是台南，還有號稱最強村姑的陳筱諭，押她闖過1萬至1.2萬票門檻，沒想到，「阿扁牌失靈、柯P來得太晚，陸軍也被拔樁瓜分戰力，棄保發酵、催票失效」，致使組頭也敗。

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