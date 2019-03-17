案情不單純！行車糾紛冒出「假刑警」追捕犯人、銬人

2019-03-17 06:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行車糾紛竟演變到假冒刑警、還拿手銬銬人的地步！苗栗警方獲報，苑裡鎮房裡里1月17日晚間10點多有「警察」追捕犯人撞到民眾車輛，前往處理時，發現不對勁，陸續傳喚26歲陳姓、李姓與28歲肇事男子，才發現陳男等人竟假冒刑事局警察，自稱處理行車糾紛時，對方車輛不慎撞到民眾轎車，警方後依妨害自由等罪嫌函送移送陳男3人。

警方調查時，陳男等人供稱，因與21歲柯姓男子與柯男23歲張姓女友發生行車糾紛，所以下車後進入柯男轎車談判，為了讓對方乖乖聽話，所以才會拿出角色扮演使用的刑警背心穿上，想讓對方乖乖就範。

警方查出，陳男3人當時都穿上刑警背心，與柯男談不攏，陳男與柯男在車上拉扯不斷，柯男被不停拉扯推擠後車輛往前方民宅處衝去，撞上民宅前車輛，引起附近住戶出門關心。

混亂之餘柯男先行跑走，而陳男等人見到一般民眾出現後，絲毫不慌張地指著自己身上的刑警背心謊稱「我們是刑事局中部打擊犯罪中心警察」，表示前來追捕犯人，讓民眾被唬得一楞一楞。陳男等人甚至拿出手銬銬住因車禍下車、驚魂未定的張女在一旁空地，並告知民眾「等一下有警察來處理車禍！」，隨即逃逸無蹤。

由於民眾苦等不到處理車禍的員警，報警後才讓全案曝光。警方先依案件發生地附近的監視器掌握到陳男3人車輛，循線在台中市后里區找到陳男3人，陳男等人見到警方上門只好乖乖認栽，坦承曾冒充警察，但背心與手銬都已經丟棄在后豐大橋下。

由於陳男等人事先準備好刑警背心、手銬等物，加上陳男等人所述與一般行車糾紛差異甚大，懷疑案情並不單純，可能涉及不法交易「黑吃黑」。

但是陳男等人一直供稱「只是行車糾紛」，但陳男所述發生行車糾紛地點警方調查後並無異狀；至於柯男與張女則指稱是網路上結識發生言語衝突導致，當時陳男不知何故突然衝上車搜索車輛，他擔心受到傷害才會逃走。由於一直無法攻破涉案人等說法，獲悉「真實」案情，警方只好先依妨害自由、僭行公務員職權等罪嫌函送陳男3人。

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