國道上演「老漢推車」？女衝出車外 半裸男強抱拉回…

2019-03-16 18:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道開車凍未條？國道1號南下員林路段今天（16日）下午有輛轎車突然停在內側車道上，一名女子竟打開副駕駛座跑出車外，另一名上身赤裸男子跟著衝下車，要將她帶回，女子不從緊拉住中央護欄，男子只好從後緊緊抱住，將她拉開，兩人「國道激情」動作被路過民眾拍下貼網，還以為國道上演「老漢推車」才塞車，也有人認為是綁架，引起熱議。

警方說，事件發生在下午2點左右，有輛車突然停在國道1號南下209k路段，造成塞車，警方獲報趕往查看，車輛已駛離，交通也恢復順暢，現場並未發生事故與傷亡。

不過這離譜國道停車行為仍被民眾拍下，貼文在臉書「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」，貼文者說，「國一南下靠近員林交流道的快車道 一男一女在路中間拉扯 太扯」，留言者說，「是不是想車震、衣服都脫了」、「最猛打炮地點」、「這也太刺激。爽跟升天一線之隔」、「價錢沒談好」，但也有人認為「可能是綁架」、「趕快報警」。

國道三隊說，警方到場後，停車民眾已經離開，詳細原因仍待調查，但已違反道路交通安全處罰條例，可處3000至6000元罰鍰。

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