女藥腳濫用海洛因死亡 男藥頭沒及時援救判賠450萬

2019-03-16 18:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓女藥腳找郭姓男藥頭注射海洛因，女藥腳癱軟、抽搐，男藥頭不敢報案，又未將她送醫，延誤就醫時機，造成黃女因多重藥物中毒死亡，黃母對郭男求償700多萬元，高雄地院判賠453萬6747元，藥頭高額賠藥腳判決相當罕見。

判決書指出，黃姓女藥腳於2016年6月間，失眠喝酒又吞服8顆安眠藥後，上樓找鄰居郭姓男藥頭，買毒施打海洛因後，口中唸唸有詞「頭很暈、想睡覺」，郭男送她回家時，黃女出現站立不穩、精神恍惚，不時還緊閉眼睛，進到電梯頭部後仰，不久，身體開始抽搐，郭男將黃女送回家後，便獨自離去，沒有將黃女送醫。

家屬指控郭男延誤送醫，黃女因混用酒精、安眠藥，加上海洛因的交互作用，多重藥物中毒死亡；黃母認為是郭男延誤女兒送醫，提告向郭男求償700萬元，合議庭認為黃女的死與被告不無有因果關係，但黃母還有一個兒子，故認定求償金額過高，最後判賠453萬餘元，全案可上訴。

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