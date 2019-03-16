警方用大數據鎖定毒店 逮43名男女送辦

2019-03-16 17:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心，根據大數據的資訊顯示，位在林森北路的金碧酒店長期容納毒蟲開轟趴，並涉嫌藏有毒品，今日早上以刑警搭配特勤人員破門而入，當場查獲43名男女正在吸毒狂歡，更在暗門之間查獲17歲少年躲藏其中，全案依法送辦。

北市刑大毒緝中心表示，警方是依據長期查獲毒品的資訊，經大數據分析逐步鎖定酒店涉嫌藏有毒品，今日凌晨確認店內有毒蟲狂歡辦趴，由於警方知悉業者設有警示步驟和鐵門拒檢，因此派出霹靂特勤人員從後門強行進入，並在6個包廂內查獲43名男女。

警方現場搜索中，在酒店一處堆滿紙箱掩蔽的暗門旁，翻開紙箱後又查獲1名17歲林姓中輟少年躲藏在內。

警方清查時，發現現場等人將Ｋ盤、殘渣袋以及毒咖啡包藏於沙發後面，現已將證物帶回化驗毒品成分，另現場43名男女也將依法驗尿，也將依毒品罪嫌將送辦。

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