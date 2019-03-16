這家樂福1個月3墜樓！警揭共通點：都會留下這句話...

2019-03-16 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重家樂福今天清晨7點多，一名男子自6樓墜落，當場沒有呼吸心跳，據悉，這已是三重家樂福2月以來的第3起墜樓事件，這3起事件都有一個共通點，都會留下同樣的話給親友。

據《ETtoday新聞雲》報導，除了今天這起墜樓事件，在2月11日、3月10日三重家樂福也發生過墜樓意外，3名死者同樣來到逃生梯，接著一躍而下，並且在死前留下同樣的話。

警方感嘆地說，3名死者墜樓前都有用傳簡訊或是留下遺書的方式給親友，「對不起，要照顧好自己」，或許難關過不下去，才會選擇這種方式，但這樣家人就成了最痛苦的人，而且很可能會成為家人一輩子的傷痛。

警方表示，透過三重家樂福的逃生梯能夠直接到達賣場，原本只提供給員工使用，後來開放一般民眾也能行走，沒想到卻一連發生這麼多起悲劇。

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