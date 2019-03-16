猥褻女運將惡男客「神隱」 警察鎖定身分找人

2019-03-16 15:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對臉書「黑色豪門企業」等社團，昨天（15日）深夜刊登「台中女計程車司機被騷擾」錄影，揭露計程車女司機被男客強行摸胸、摸大腿與索吻的過程，被害女運將已向中市警局五分局偵查隊報案，這名惡質男客偶爾搭乘女司機的計程車，但雙方並不熟，五分局偵查隊證實，該案不是性騷擾，而是更嚴重的強制猥褻案，涉案男客涉嫌襲胸等行為，警方已經鎖定身分，但尚未找到人，網友昨天深夜至今天清晨也發動「私刑」，但也沒找到這名男客，他可能已躲藏神隱。

上述錄影畫面，是計程車內的行車記錄器，當時計程車並未行駛，網友指稱，該錄影畫面是從「派車」（計程車司機接獲派遣出勤載客）的群組中流出，搭乘計程車的男客強行猥褻女運將，包括襲胸、摸大腿與索吻。

畫面顯示，女司機用恐懼顫抖聲音大喊「不要、我不要」，惡男客趕緊安撫說「好，好，不要，對不起」，女司機說「我要走了」，男客還答「我的包包斷了，對不起啦，親一下，那妳可不可以親我？主動親我才會原諒我啊？來」，女司機不斷用顫抖哭聲說「不要，不要」。

網友對此惡行義憤填膺，有人肉搜出這名惡乘客，是在台中市從事房地產仲介的陳姓男子，但記者透過臉書詢問他是否為當事人，他並未回覆，針對陳男是否涉案，五分局偵查隊強調，因偵查不公開，加害人是否為陳男，「不予置評，既不否認，也不證實」，另有自稱認識陳男的網友轉述，陳男已經賠償對方2000元，偵查隊強調，賠償與否是陳男個人之說，不影響案件偵辦。

網友認為，這種行為相當噁心與惡劣，應該肉搜這名惡客人，「拖到山上處理」、「直接抓起來鞭刑」，昨天深夜至今天清晨，已有網友去找陳男，企圖「私刑正義」，但沒有找到人，警方今天中午受理女司機報案後，已經鎖定此人身分，但也尚未找到人。

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