隨意攻擊撐傘女子 新莊雨傘怪客抓到了！

2019-03-16 16:01

〔記者王宣晴／新北報導〕38歲的陳姓男子日前下午喝的酩酊大醉，經過新北市新莊中正路時，竟隨機出手拍打一名黃姓女子的雨傘，導致傘骨反彈打到黃女頭部，所幸並未受傷，但驚魂未定的黃女也將整個過程分享到臉書社團，提醒附近住戶小心雨傘怪客，警方獲報調閱監視器，昨日將陳男逮捕到案，訊後依社會秩序維護法送辦。

警方調查，本月9日下午，黃女出新莊捷運站後撐傘經中正路，在經過消防分隊附近時，竟遭到一名陌生男子伸手拍打雨傘，導致頭部被反彈的傘骨打中，雖然沒有受傷，但也被陌生男子的行徑嚇壞，將恐怖經歷分享到臉書社團，提醒附近住戶小心，隔日也前往警局報案。

警方獲報後調閱監視器，發現該男拍打完黃女雨傘後徒步離去，持續追查，鎖定犯嫌為陳姓男子，昨日在新莊路一代將他緝捕到案，陳男偵訊時一度否認犯行，裝傻稱：「什麼都不記得了」直到警方出示監視器畫面，陳男才坦承犯行，表示自己喝醉後才會隨機拍打路人雨傘，警方訊後依社會秩序維護法將它送辦。

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