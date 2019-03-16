吵架負氣離家 11天後被妻子發現車內燒炭亡

2019-03-16 15:15

〔記者陳薏云／新北報導〕家庭吵架離家釀憾事！新北市新店區一名46歲楊姓男子，日前疑因與家人吵架，負氣離家出走，妻子尋人多日甚至通報失蹤人口，未料妻子今行經寶高路巷弄時，發現老公的車，上前查看，發現車門緊鎖，警方到場破窗發現老公已經在車上燒炭自殺，明顯死亡，警方獲報前往調查，詳細輕生原因仍待釐清。

警方調查，楊男上周二疑因家庭問題與親人吵架，隨後便離家出走，楊妻以為老公只是出門散心，卻再也未返家，因此前往派出所通報失蹤人口，由於楊男手機關機多日，追查行蹤有困難，直到今上午，楊妻騎車行經寶高路巷弄，意外發現老公的車熄火停放在路邊。

楊妻隨即上前查看，發現車門反鎖，加上玻璃隔熱紙較深，無法看清老公是否在車上，於是通報警消前來協助，警消人員到場時進行破窗，才發現楊男在車內燒炭自殺，且已死亡多日，楊妻難掩哀戚，前往派出所配合警方調查，詳細輕生原因仍待釐清。

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