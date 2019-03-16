又是彰化139線！「騎車聖地」一日兩起機車摔車

2019-03-16 15:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又是彰化八卦山139線！「騎車聖地」一日兩起機車摔車，所幸機車騎士並無大礙，但都令人捏了一把冷汗！

這兩起機車意外，分別發生在20公里處與21.8公里處，兩起相距不到1公里，由於今天風和日麗，春光明媚，139線人車多，意外發生也引起民眾圍觀。

彰化八卦山139線20公里處，今天傳出有劉姓機車騎士（19歲）疑似為了閃迴轉的車輛，機車失控衝往路肩，結果機車的後車輪卡在路溝，車頭翹了起來，整個人飛落2米深的山坡，還好機車騎士有戴安全帽，路人把騎士扶起坐在溝邊，再坐救護車前往醫院。

另一起發生在21.8公里處，則是洪姓機車騎士（19歲）打滑自摔，初步並無大礙，也送往醫院檢查中。

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