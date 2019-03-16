喵星人被車子綁著拖行 警方找到車主

2019-03-16 14:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有網友昨天（15日）深夜在臉書社團《我要當流浪動物義工救援團隊》等，po出一張一輛綠色轎車在後方綁繩拖貓的照片，引起網友公憤，屏東縣內埔警分局根據車號在今天（16日）早上找到劉姓男車主說明，男子承認車是他開的，但是沒有綁繩拖貓，警方除採取車上跡證，也正調閱沿路監視器釐清案情。

事發地點在屏東縣內埔鄉龍泉地區，警方接獲民眾反映後展開偵查，今天早上先找到住屏東市的50多歲男車主，並採證車體，初步沒有血跡等可疑痕跡，但仍要進一步化驗。

警方指出，劉姓車主否認駕車綁貓拖貓，只表示昨天和女友去高雄後，載女友回屏東龍泉住處，然後在車上休息約半小時才開車離開，後來發現路上好像有人騎機車在後方追，因為不了解對方來意，所以沒有停車，回到家車並無異狀，不知道是否有人惡作劇。

警方指出，有找到一個目擊者說曾經看到轎車拖貓，目前正請車主提供行車路線，以調出沿路監視器調查真相，目前沒有發現貓或貓屍，全案依違反《動物保護法》偵辦中。

屏東縣政府農業處指出，將由警方先調查，如果真是虐貓事件，可依《動物保護法》第25條，處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰款。

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