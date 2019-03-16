猜猜我是誰！接到「姪子」、「姪女」電話要小心

2019-03-16 14:29

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團假冒許久不見的同學、親友借錢時有所聞，但最常見的是打著「姪子」、「姪女」名號，假冒身分向舅舅、舅媽詐取退休老本；根據警政署165反詐騙專線統計，本週4日至10日近一週「猜猜我是誰」的詐騙手法中，假冒「姪子」、「姪女」名義的就有22件，約佔2成呼籲民眾多小心。

警方表示，上週一名退休的陳姓男子，從家用市話接到一通未顯示來電的問候電話，乍聽聲音很像其姪女，便未留心查證，待噓寒問暖後，該名「假姪女」向他表示想借25萬元週轉資金，先還清她欠別人的款項，因陳男疼姪女心切，未進一步確認身分便立刻至郵局匯款25萬元至對方指定的湯姓帳戶。

翌日早上，「假姪女」又來電表示還缺35萬元，欲借款，陳男只同意再借款5萬元給她，立刻又按指示匯款到對方指定的陳姓帳戶，共計遭詐騙新臺幣30萬元，待中午陳男終於撥打電話向其妹妹提到姪女借款一事，經其妹妹向女兒確認並無借款此事，再撥打「假姪女」電話也無人回應，才驚覺遭到詐騙。

另一退休李男，上週接到一通陌生號碼來電，一接起來對方直喊「舅舅」，李男一聽聲音跟姪子一模一樣，立刻認為是姪子，「假姪子」表示更換電話號碼了，請李先生加入電話簿，因彼此從未以電話連絡過，所以李男相信並加入「假姪子」的LINE。

隔天又接到「假姪子」來電，表示身上的錢不夠支付在網路購物的費用，想跟舅舅借30萬元週轉，惟李男身上未有大筆金額，「假姪子」便商議借15萬元就好，最後李男同意借8萬元，立刻將現金領出存入對方指定的帳戶中，「假姪子」食髓知味後又來電打算借款15萬元，但李男堅定表示身上已沒錢，「假姪子」立刻封鎖李男的LINE，待李男連絡不上對方，才驚覺遭詐報案。

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