肉泥恐慌男恢復生前模樣入夢 女友︰感謝愛心修復師

2019-03-16 13:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕49歲韓姓男子上月開車行經國道1號台中路段時恐慌症發作，下車時被撞死，被10多輛汽車輾壓成肉泥，只剩皮膚和一隻手完整，遺體修復費高達15萬元，韓家經濟差，苦無經費，後來安寧師遺體修復團隊出動16修復師義務修復，恢復生前模樣，能全屍安心完成後事，陸姓女友今天出面感謝修復師愛心，她說修復完當晚，男友就入夢，身體完整如生前，穿著車禍時的衣服看她，表情安祥，要她安心。

韓姓女友與韓男友交往19年，她說男友是抓漏工人，自己則做手工皂，家中還有生病老母，經濟不寬裕，男友當時下車被撞擊，連遭10幾輛車輾壓，頭部及肌肉、骨骼與其他內臟器官幾乎輾碎，只剩軀體皮膚比較完整，韓家和自己都無法修復遺體費，安寧師遺體修復團隊看到新聞後主動連繫，為男友修復遺體，花了2、3天的時間讓男友恢復生前模樣，非常感謝。

陸女也說，男友平常去買菜的一心市場，也發起愛心募款捐出16萬元給韓家安家，還有北區樂英里及許多善心人士也來慰問，讓她很感謝。

陸女今天召開記者會，感謝修復師和各界愛心，她也說，車禍當天與男友出遊返家途中，男友恐慌症發作，車停路肩休息5分鐘，下車要換手開車，她當時在打手機報警求助，就聽到巨大撞擊聲，下看到男友被撞飛到路中間，趕緊上前保護，但男友仍遭10幾輛車輾壓，事後，警方幾乎找到全數肇事車輛，車主在男上月底出殯有前來捻香致意。

陪同陸女召開記者會沈智慧表示，夜間視線不明，駕駛下車被撞，目前歐盟法律規定車輛前座必須配備2件反光背心，下車必須穿著，現在台灣有進口車也附贈背心，為了夜間駕駛安全，她將提出修法，汽車也應配置反光背心，夜間下車時穿著，另外機車騎士夜間騎車時也應穿反光背心，以維安全，避免再有這類憾事發生。

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