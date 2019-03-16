千萬「小牛」北宜失控自撞殘值剩不到600萬 長租車主決報廢

2019-03-16 12:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］鄭姓男子今駕駛價值達1258萬元的藍寶堅尼小牛前往台9線北宜公路，於俗稱「9彎18拐」的路段，疑因操作失當，失控撞上彎道護欄，千萬跑車殘值僅剩不到600萬元，鄭姓車主事後將車拖回台北，並表示將把整部車報廢。

警方調查，事故發生在上午8點，48歲鄭姓男子駕駛長期租賃的藍寶堅尼從宜蘭往台北行駛，但在行經北宜公路67.5公里處時，疑似因轉彎時操作不當、直接撞上路旁護欄，所幸現場沒有人員傷亡，經檢測後鄭男酒測值為0，但自撞的小牛車頭爆裂、鈑金還險些掉落邊坡。

據了解，該輛藍寶堅尼是2015年的Huracán RWD Coupè，全新車價得要1258萬，排氣量為5,204c.c，但此次發生事故的車平時由鄭男長期租賃。

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