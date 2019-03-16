不能在女友面前漏氣 男控友「看不起我」爆流血衝突

2019-03-16 11:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕27歲余姓男子帶21歲莊姓女友，和呂姓及王姓朋友聚餐喝酒，因呂男先行付帳，才說各出一半，讓余男在女友面前沒面子，憤而將一把千元大鈔摔在桌上，怒控呂男「看不起我」，雙方大打出手，余男流血受傷，驚動警方到場，將兩人依違反社會秩序維護法函送法辦。

3月15日深夜約10點17分，高雄市左營分局接獲報案，指左營區自由三路與重立路口的海產店發生暴力糾紛，大批員警趕到現場，發現3男1女酒意甚濃，其中呂男及余男對嗆，員警隔離兩人，了解案情。

原來余男帶莊姓女友，和呂男及王男聚餐喝酒，因呂男先行付帳，才說各出一半，讓余男在女友面前沒面子，憤而將一把千元大鈔摔在桌上，怒控呂男「看不起我」，雙方一言不合，大打出手，余男的腳掌被碎裂的玻璃杯割傷，送醫治療。

雖然呂男及余男暫時不提告，但警方仍依違反社會秩序維護法，將兩人函請橋頭地方法院簡易庭審理。

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