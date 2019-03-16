調查竊案失主突心肌梗塞 警及時CPR救回一命

2019-03-16 00:15

〔記者王捷／台南報導〕丟了皮包卻撿回一命！陳姓男子原本向警方報案皮包在家遺失，雖然錢不到1000元，但裡面有證件丟了很麻煩，當警員到場後陪陳男爬上位於6樓的住處時，陳男突然表情痛苦，倒臥在地上，失去呼吸心跳，警員見狀立刻實施CPR順利恢復陳男的呼吸心跳，救護車抵達將他送醫。陳男家屬也很感謝警方，雖然「沒破案」，但損失不到1000元卻換回了一條命。

50多歲的陳男，在14日晚間因為皮包在家中不見，自認在家中遭竊，因此向警方報案，警員獲報後起初覺得陳男一定是忘了把皮包丟哪去，不過擔心真的有竊案發生，因此驅車前往調查，結果一到陳男的舊公寓樓下，就看到陳男在1樓等待。

當警員跟著陳男爬上6樓住處時，陳男突然表情猙獰，摀住胸口，警員先拉陳男坐在樓梯角落，本來想先叫救護車，沒想另一名警員卻發現陳男已經沒有脈搏，急忙對陳男實施CPR。

在救護車趕到前，陳男已經恢復意識，警員在旁要陳男慢慢呼吸，並送他坐上救護車，15日陳男家屬向警方轉達陳男的狀況好轉，感謝警方當場就CPR，否則延遲就醫，後果不敢想像。

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