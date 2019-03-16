請安胎假被拒考績還打乙 女醫師力槓「白色巨塔」

2019-03-16 01:05

〔記者王捷／台南報導〕白色巨塔又傳霸凌？吳姓女醫師3年前被診斷出有流產前兆，想請安胎假遭院長拿考績威脅，吳醫師冒流產風險上班，直到產前才被准假，最後仍拿到考績乙等，讓吳醫師決定槓上「白色巨塔」，以違反性平工作平等法打民事官司，向院長求償350萬元。

3年前的8月，吳醫師在懷孕期間，因為持續宮縮、腹痛，經醫師診斷有流產可能。依據性別工作平等法第15條規定，吳醫師有經醫師診斷後若需安胎休養，治療、照護或休養期的費用與薪資可以依造相關法規給付，也有權向醫院請假，沒想到醫院的院長不但不同意請假，還拿出考績威脅要吳醫師上班。

直到過了半年，在2年前的2月，吳醫師準備生產時，院長才讓她請了生產假，熬過半年冒著流產風險上班的日子，沒想到到了最後還是接到考績乙等的消息，讓吳醫師氣得直接告上法院。

吳醫師指出，她所應領的獎勵金包含「統籌補助款」、「資源不足獎勵金」、「服務獎勵金」，加起來大概少領了200萬元。因獎勵金相關資料還要調查，因此先以性別工作平等法第7條、第10條、第26條規定，向院長求償最低額獎勵金200萬元。

另外，吳醫師認為，她遇到請安胎假及哺乳期值班問題時，屢遭院長刁難，因此依據性平法第29條向院長求償150萬元精神補償費，目前全案還在台南地院審理中。

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