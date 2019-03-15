年邁夫妻夜市賣彩券 遭竊數張刮刮樂自責打自己

2019-03-15 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕台南市花園夜市出現竊嫌，偷走1對年邁夫妻販售的公益彩卷，該名坐輪椅的身障阿公發現數張500元彩券不翼而飛，激動的不斷毆打自己，他的老伴對此也感到相當無助，畫面曝光令網友十分鼻酸。

民眾將事件貼上臉書社團「爆廢公社」，畫面台南市花園夜市1名身障阿公在脖子上掛著木板，上頭擺滿要販售的公益彩券，他的老伴坐在一旁陪伴，但阿公卻面露痛苦樣貌，還舉起雙手捶打自己，並對著空氣咒罵，身邊老伴則是一臉無奈。

民眾在貼文中說明，他們1晚被偷走「好幾張500元的」公益彩券，因此2人心情都很低落，且阿嬤不願意接受現金捐款，相當堅持要與老伴自食其力，「阿公好難過的打自己，一直怪阿媽沒檢查，我看到都忍不住眼眶泛淚了」，夜市人潮眾多，想抓到竊賊宛若大海撈針。

不少網友看到這段影片都感到痛心，相繼留言表示「看了都快哭了，真是太可惡了啦」、「看了真的好難過，怎麼會有人這樣對待老人家」、「看了很心痛，怎麼會有那麼壞心的人偷錢」、「真他媽的，偷了那幾張500元的，知道要賣多少才補的回了嗎」、「真的是王八蛋！好手好腳去偷人家東西」。

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