警抄台南立委補選賭盤！ 簽注站夫妻檔、上游大組頭抓起來

2019-03-15 19:12

〔記者許國楨／台中報導〕新北、彰化、台南及金門立委補選明天就要投票，警方接獲檢舉，嘉義市郭姓夫妻檔涉嫌經營台南市立委補選選舉賭盤，昨天上門查緝時，發現短短一個上午就收到下注金額17萬，今天下午再逮捕上游大組頭初步調查發現，賭盤以1注1萬元方式下注藍綠選情，楊男下游所屬的小組頭為數不少，正漏夜清查下注金額及賭客人數中。

據了解，新北市立委補選的三重選區近日開出地下賭盤，但弔詭的是，組頭名義上開的是兩位立委候選人PK賭盤，卻只收某位候選人贏的簽注，如此一面倒收簽賭的作法，令人質疑是以簽賭為名，實際上是變相幫特定候選人買票；至於台南第二選區補選則開出兩種賭盤，除了藍綠讓票的賭盤，另外則是賭唯一女性候選人能否開出特定票數的賭盤。

刑事局中打偵六大隊第六隊日前接獲民眾檢舉，嘉義市分別為64歲、59歲的郭姓夫妻檔不但經營六合彩地下簽注站，還兼營台南第二選區立委補選賭盤，有影響選舉投票結果正確性之虞，警方連日緊鑼密鼓蒐證，昨天見時機成熟，會同台南市警方上門查緝，逮捕郭姓夫妻，查扣手機、平板電腦、六合彩開獎登記簿、開獎總表、簽單2張等證物，同時帶回8名賭客偵辦。

警方調查發現，賭盤以1注1萬元方式下注藍綠選情，搜索當日上午已經收到下注賭金17萬，今天傍晚再循線逮捕58歲的上游楊姓大組頭，初步查出楊男除經營六合彩及各式球類簽注站，也兼營選舉賭盤，底下小組頭眾多，訊後將全案依涉嫌妨害投票罪及賭博罪嫌送辦後，再繼續清查下注金額。

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