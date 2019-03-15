墾丁遊客減 南仁湖渡假村不堪虧損修改住宿規則挨告

2019-03-15 20:50

〔記者李立法／屏東報導〕上櫃公司「南仁湖」旗下的小墾丁渡假村，以墾丁遊客減少3成以上、不堪連年虧損為由，修改住宿規則，9名分別以25萬至35萬元取得渡假村終身會員資格的消費者，不滿優惠縮水，集體對「南仁湖」提告，一審法官判消費者敗訴。

黃姓等9名小墾丁渡假村資深會員認為，渡假村當初是以住宿永久免費、永享免購門票及遊樂設施折價優待等招攬會員，1年多前片面修改住宿規則，導致會員住宿優惠縮水，違反民法及消保法規定。

南仁湖公司則表示，墾丁地區近年來遊客數減少超過3成，導致渡假村經營困難，加上二2016年間颱風重創渡假村木屋，使得渡假村陷入連年虧損，為求永續經營，才修改住宿規則，但仍維持會員住宿免費，僅就餐飲、遊樂設施部分增加收費。

屏東地院法官檢視「會員規章」，認為會員權益部分，僅限於免費住宿部分，渡假村內吃喝玩樂等規則，業者得適時修改，雖然修改後會員的吃喝玩樂優惠略少，但並未違反契約內容，亦未低於廣告所示「永遠住宿免費、遊樂設施折價優待」等條件，故駁回原告等人請求，還可上訴。

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