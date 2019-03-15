中市工地板模倒塌 壓傷4工人

〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳工安意外，西屯區一處一建築工地今天下午進行二樓灌漿作業時，鷹架及板模突然倒塌，造成4名工人閃避不及被壓傷受困，其中3人自行脫困，消防局趕抵救出受困者，所幸4人意識清楚，沒有生命危險，工安意外發生原因正由相關單位調查釐清中。
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