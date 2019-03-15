救護車載死人被罰10萬 法令矛盾語意曖昧法官說不罰

2019-03-15 18:58

［記者楊政郡／台中報導］衛福部函令救護車不得用來載死人，台中市衛生局在2017年6月間對昱祈救護車公司開出首張違規裁罰10萬元，該公司不服訴願，改為裁罰6萬6千元，該公司還不服提行政訴訟，台中地院行政法庭打臉衛福部，其前後函令矛盾、語意曖昧、態度游移，顯然違反「法律明確性」原則，判決該裁罰撤銷。

台中地院行政法庭判決指出，2017年6月4日上午9時許，昱祈派司機駕救護車，自中山醫院運送許姓死者遺體返家，顯有以救護車載運遺體行為。已違反「救護車裝備標準及管理辦法」第4條規定，裁處10萬元，後降為裁罰6萬6千元，該公司還不服提起行政訴訟。

法官審酌，2013年12月2日衛福部函文（下稱第一份函文）：「…本部基於考量我國風俗民情落葉歸根觀念，雖未禁止救護車運送遺體，但只限於返家臨終」，可見救護車運送「遺體」返家未受禁止，僅限不得載運至殯儀館等處。

2014年2月19日衛服部函文（下稱第二份函文）重申第一份函文意旨：「…然查本部基於考量我國風俗民情落葉歸根觀念，有要求留一口氣返家臨終者，惟救護車之使用，僅限於前揭範圍，重申敘明。」，已無「遺體」二字。函文內容又說：「…以『經宣布死亡及開立死亡診斷證明書』為分界點，若已宣布死亡並經醫院開立死亡診斷證明書，則宜轉由殯葬業者處理。」等語。台中市衛生局以第二份函文為據，裁罰原告。

被處罰的昱祈在案發後，2018年1月22日函詢衛福部，說兩函文內容矛盾，第一份說准許救護車運送遺體返家，第二份函文卻禁止運送「遺體」，再請衛福部釋疑，衛福部2018年3月5日函覆認兩份函文並無矛盾。

法官指出，第二份函文確有區別遺體與病人，並以死亡證明書開立為標準，但衛福部還是重申第一份函文意旨，兩者顯然彼此扞格矛盾。衛福部對於矛盾處無任何解釋，迄今也未廢止第一份函釋，自難認同。

再看第二份函文：「若已宣布死亡並經醫院開立死亡診斷證明書，則『宜』轉由殯葬業者處理」等語，沒有使用法律位階的『應』由殯葬業者處理；僅是行政裁量的用語『宜』。前後語意曖昧，態度游移，難以理解其真意？

法官張升星認為，就衛福部陸續發布的函釋內容，有前後矛盾瑕疵，顯然違反「法律明確性」原則，判決撤銷該裁罰。

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