大貨車駕駛匝道逼車 見警還嗆：不然你抓我啊！

2019-03-15 15:32

〔記者王宣晴／新北報導〕46歲賴姓大貨車駕駛日前深夜行經快速道路台65匝道，在變換車道時遭23歲夏姓轎車駕駛鳴按喇叭示警，賴男因此心生不滿，竟在匝道口處攔下夏男轎車，並夥同23歲的張姓助手，持鐵棍叫囂，夏男嚇得報案，警方到場當場逮捕賴、張兩人，訊後依恐嚇、妨害自由罪嫌送辦，並開罰逼車行為。

警方調查，本月12日深夜11時許，賴男與張男載著市價百萬的香蕉、鳳梨行經新北市泰山新五路，準備北上台65快速道路，在從新五路中線變換車道駛上匝道時，被後方的夏男鳴按喇叭示警，不料賴男卻心生不滿，在匝道口以車擋下夏男轎車。

賴、張兩人持鐵棍下車，對著夏男轎車叫囂，要求他下車理論，夏男見兩人來勢洶洶，趕緊報案求救，不敢下車，警方獲報趕抵時，賴、張兩人還持續叫囂，看到警方也不收斂，大嗆：「我不移車啦！」、「不然你把我抓走啊！」氣勢囂張，現場瀕臨失控，警方當場將2嫌壓制逮捕。

警方表示，賴、張兩人對於犯行坦承不諱，警方訊後依恐嚇、妨害自由罪嫌將兩人移送法辦，並針對賴男逼車的部分依法開罰。

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