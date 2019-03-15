肉圓家暴案開調解庭 肉圓爸：「交由司法處理」

2019-03-15 15:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市蘆洲區42歲林姓男子因11歲兒子買回來的肉圓「沒加辣」，氣憤之下拿啤酒罐掌摑兒子、鎖喉妻子，引發社會熱議，新北地檢署1月底依涉犯傷害、強制罪起訴林男，移交法院審理，新北地院今下午2點先開調解庭，林男提早出現，面對媒體提問，他低調表示：「現在一切交給司法，不方便多說什麼」；林妻則未現身，委請律師出面。

「被問到夫妻是否已達成離婚協議？」林男說：「還在談」，另「是否還有話想對妻兒說？」，林男表示：「協議都有談，該講的都有說。」 至於「會希望離婚嗎？」林男則說：「不知道，這個決定權在對方手上」

起訴指出，今年1月12日晚間8時30分許，林男因不滿兒子代其購買的肉圓未加辣，且懷疑兒子說謊，先以恫嚇口氣要求兒子吃下該未加辣的肉圓，兒子害怕遭到責打吃了一口後，林妻出言阻止，林男竟猛然拉住兒子衣領，逼迫兒子坦承說謊，兒子澄清並未說謊，林男隨即持鋁製啤酒空罐揮兒子臉頰。

林妻見狀欲阻擋，林男竟以一手勒住妻脖子，將其拖行至客廳，摔至地上，同時另一手繼續毆打兒子頭部及身體，並在妻子跌落地板後以腳踢。造成兒子左側頭部挫傷、右側顏面挫傷、左耳挫傷、左側顏面挫傷、左肩挫傷、右胸及上腹挫傷、右上背部挫傷、右上臂及左肩挫傷、左大腿擦挫傷、右手擦挫傷；林妻則頭部挫傷瘀青、頸部疼痛、腹部挫傷泛紅、背部挫傷擦傷、雙手擦傷。

而林妻另指控兒子不只一次遭老公毆打，林男涉犯妨害未滿16歲之人身心健全發育罪部分，檢方調查，林男雖偶有情緒控制不佳或管教行為過當而毆打兒子情況，但並非頻繁且持續，且林男與兒子平日互動亦正常；林男兒子就讀小學心理師證稱，林男兒子心理曾因受父親不當責打而有陰影，但未造成精神疾病或認知功能缺損程度，檢方因此認定此部分罪嫌不足。

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