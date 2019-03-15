獨家》高市街頭暴力頻傳 警局公關室主任先下台！

2019-03-15 13:23

〔記者黃建華／高雄報導〕行政院長蘇貞昌日前下令，夜店再發生毆鬥，警察局長就下台！高雄市街頭暴力未因此減少，反從夜店移轉到街頭，昨更發生當鋪業者互相撂人滋事，警方連開2槍驅散滋事份子，但因事發地非夜店，警察局長李永癸幸運保住位子，倒是公關室代理主任黃能清疑因被歸責「無力紓除媒體負面新聞」而下台！

高雄市警局今天上午發布一波二線四星與三線一星中高階警官人事調整，指「依品操、能力、積分排序與適才適所等職務升遷原則」，調陞4名警官人事。

其中，原代理公關室主任的旗山警分局副分局長黃能清被換掉，改由督察室督察邵明仁接任公關室主任。另犯罪預防科專員周麗郎則調任督察室督察、秘書室秘書郭永發則調犯罪預防科秘書、鹽埕分局督察組長何東隆則調任婦幼警察隊長。

消息傳出，警界與民代不少人替黃能清叫屈，認為他苦幹實幹「有功沒賞、砸破要賠」，如此下場相當不值。

據了解，當初黃能清在前任警察局長陳家欽（現任警政署長）任內，就是因公關長才被倚重借調，以旗山分局長代理公關室主任，如今被以「適才適所」為由拔掉代理主任一職，無疑是一大羞辱。

警界指出，外號「蛋清（台語）」的黃能清長期替警局努力打拚，經營議會、媒體關係，有目共睹。

倒楣的是，高雄市在李永癸出任警察局長後，治安不靖、街頭暴力頻傳，警紀頻出包，媒體基於「不以私誼亂公益」，無法不報導。

此外，貪汙通緝犯趙嘉寶公然出入餐廳吃飯、臉書打卡，引發非議，李永癸因此在議會遭質詢修理。

警界說，議會、媒體負面報導「疏除不力」加上治安成敗責任，反而變成公關室要扛，實在冤枉。

據了解，公關室代理主任黃能清幾乎天天為了治安負面報導新聞低聲下氣，拜託媒體改標題，或能不能撤稿，搞得一些媒體朋友對他不諒解，沒想到努力未獲長官肯定，兩面不是人。

尤其警界人事鬥爭，黃近來更遭部分長官與有職務競逐權的同僚「打針」，批他二線四星佔三線一星專員、代理主任的職缺，職務風雨飄搖。如今黃能清卸下公關室代理主任一職，無疑落得輕鬆。

不過，幫高市警局粉飾太平的治安「化妝師」換人後，治安狀況若還是沒改觀，下一個被換的，恐怕就不是公關室主任了。

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