立委補選緊繃！南警嚴查六合彩簽賭 防地下賭盤、現金買票

2019-03-15 13:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選明天就要投票，選情緊繃，越接近投票日越是現金買票的高峰期，台南市警察局為確保選舉公平、公正進行，防止賄選、賭盤、暴力介入選舉，加強查緝六合彩簽賭站成為地下賭盤的下注窗口，和布線防堵現金買票。

各分局並在選前一週同步執行「查緝賭博專案」、「安居緝毒專案」及「檢肅非法槍械專案」，今天公布成果總計查獲六合彩賭博案件5件11人、網路賭博案件3件3人；另偵破選舉暴力3件、查獲制式手槍1支及改造槍枝3支、破獲12組販毒集團、緝獲22名藥頭、103名藥腳，其中獲檢察官聲押9人、法官羈押5人，查獲第一級毒品60.27公克、第二級毒品915.26公克、第三級毒品1742.03公克、查扣現金1萬8千元。

南市警局局長黃宗仁說，今年1月起，開始投入大量警力查賄制暴，並加強緝毒及肅槍等重點工作，並與刑事警察局共同積極布線查緝，絕不容許以經營賭博投注站方式，變相供賭客下注立委補選候選人得票數之選舉賭盤存在。迄今共檢肅黑道幫派2團20人、六合彩簽賭6件6人、網路簽賭17件25人。

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