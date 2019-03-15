獨家》淡大女學生生前左掌遭電擊 IG曝光原因

2019-03-15 11:57

［記者陳恩惠／台北報導］淡江大學魏姓女學生離奇溺斃百齡橋下溝渠命案，士林地檢署檢察官昨相驗，發覺她的鼻部有少許泥沙，確認生前落水，指縫乾淨、溝渠邊無抓痕，顯示落水就昏迷，但她左手中間三指的第一指節，有電擊傷痕，檢警特地重回現場清查可能觸電之因，並於今午解剖釐清是否因電擊而落水溺斃時，魏女的IG限時動態曝光，證實落水前幾日，因為失憶砸壞3C產品時被電傷，並非造成她落水的部分原因。

根據魏女所留的片段顯示，「那天失憶聽說電影leg砸壞了蘋果，那天看到被電到是藍色的光，手指留了一輩子的疤」與法醫在她的左手食指至無名指的第一指節，發現一道電擊傷口的跡證完全符合，往回追溯發文的時間，她在上週手部已經遭電擊受傷。

同時，檢警昨天下午二度返回魏女家搜索，除了原先屋內放置的大批各式抗憂鬱藥物外，清查手札內容，透露出她經常以酒配藥服用，經常性的失憶或暈倒在路邊，也經常到住處附近的河濱公園放音樂、喝酒、跳舞，內容還提及「聽說暈倒了好幸運又好不幸運還是活著」，再根據魏母告知，女兒之前罹有憂鬱病症，長期治療後已痊癒，沒想到近來可能又復發，比先前症狀還嚴重。

儘管魏女疑似受憂鬱症復發所苦，不過檢警仍要進行解剖，將採集胃液、肝臟等腎臟組織化驗，看看導致她落水溺斃之因究竟為何。

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