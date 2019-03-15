耍狠暴力討債 鳳山新生代角頭「么林」等12人被掃蕩

2019-03-15 11:31

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警方今宣布二度逮捕犯下多起暴力討債，外號「么林仔」的鳳山新生代洪姓角頭及其黨羽共12人，起獲大批逞凶刀棍。平日兇殘霸道的犯嫌，有些被拘捕時竟裝「古意人」，說自己在做工。但被害人指證歷歷，全案依殺人未遂、恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦，3人並遭檢方聲押獲准。

高市刑大偵八隊隊長陳仁正指出，以洪姓主嫌（27歲，外號「么林」或「鳳山林仔」，有殺人未遂、恐嚇、槍砲等前科）為首的暴力討債犯罪集團，聚集鳳山地區一票青少年，平日以「兄弟」相稱，逞凶鬥狠，動輒以通訊軟體動員討債、滋事。去年洪嫌就曾遭警方逮捕，並經檢察官收押2個月。

未料，洪嫌交保後不知悔改，持續涉嫌多起糾眾集合滋事，並藉機挑釁多名被害民眾，製造事端強押毆打或恐嚇危害安全，刑大偵八隊（24分隊）獲得情資後，即與苓雅、三民二、岡山、鳳山、仁武、三民一等單位成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官羅水郎指揮偵辦。

專案小組蒐證發現，洪嫌等人嫌於2017年9月份起又在高市三民、苓雅、鳳山、仁武、岡山等地區，犯下多起聚眾街頭暴力犯行、恐嚇、毆打被害人。其中，一名邱姓被害人因欠160萬元賭債，委託友人代為送金20萬元先還部分債款，沒想到送錢去的朋友也遭洪嫌等人痛毆，要被害人傳話給邱姓被害人「趕快還錢！」

專案小組本月6日起陸續收網，兵分多路將洪嫌及黨羽丘男、王男等共12人逮捕，全案依刑法殺人未遂、恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，將洪男等人移送高雄地檢署偵辦，首腦洪男及幹部丘男及林男等3人經檢察官聲請羈押獲准，成功瓦解該暴力犯罪組織。

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