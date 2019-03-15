代班保全對住戶女童毛手毛腳 管理室監視器全都錄

2019-03-15 10:42

［記者楊政郡／台中報導］派駐社區大樓的代班保全員崔男，見住戶12歲女童年幼可欺，強吻、撫摸胸部，企圖帶進廁所不軌，所幸有住戶經過管理室他才停手，而社區委員查看監視器要抓偷丟垃圾之人，才明確看到上述過程，崔男事後以12萬與被害家屬達成和解，台中地院依強制猥褻罪將他判刑1年8月，緩刑5年；附帶支付國庫5萬元及義務勞務100小時。

判決書指出，崔男在中市某保全公司擔任機動組保全，去年5月13日被派到該社區大樓，出任代班保全工作，同日下午崔男見小5女童獨自一人，行經管理室，便熱情的呼喊她到管理室聊天。

聊天過程中，知道女童就讀國小五年級，應是12歲左右年紀，竟心生淫念，看女童年幼可欺，趁管理室四下無人，先強行親吻女童嘴巴未遂，又隔著衣物撫摸胸部，最後帶女童進入管理室廁所，對女童「壁咚」，先將手伸入女童衣服內，撫摸胸部，接著伸入褲內摸臀部，還要伸到下體時，因女童強力反抗，正巧該大樓有住戶經過管理室，崔男才停止猥褻行為。

而當天該大樓管理委員會委員，因住戶反映有亂丟垃圾情形，打算從監視器找出亂丟棄垃圾的人，查看監視器影像之際，竟然就看到上開情事，通知家長後報警處理，查獲上情。

審酌被告無前科，且與被害人家屬已達成和解，賠償12萬元，被害家屬也願意給予被告緩刑機會，法院依強制猥褻罪將他判刑1年8月，緩刑5年；附帶支付國庫5萬元及義務勞務100小時。

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