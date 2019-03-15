為愛吃醋砸車 警一小時迅速逮3人

2019-03-15 10:15

〔記者黃建華／高雄報導〕今天凌晨新興區中山一路與民生一路口有發生疑似感情糾紛砸車傷人案，五福二路派出所警網及快打警力趕抵，將車子被砸、左手受傷流血的27歲張姓被害人通報救護車送醫，並於一小時內逮捕涉案鐘姓等3嫌。

警方說，調閱監視器後，立即鎖定涉案車輛，將涉嫌砸車之嫌疑人鐘男（28歲）、韓男（29歲） 及蔡男（35歲）通知到案。

經警方初步了解，鐘男與前女友分手餘月，雙方仍藕斷絲連、互有聯絡，日前與其他女性友人出遊，卻遭張姓被害人向前女友告狀，鐘嫌因此懷疑2人有在交往，內心吃醋又一時情緒不滿，剛好遇到駕車之張男，於是行經中山一路與民生一路口時，與友人蔡男、韓男攔下張男，並持球棍對被害人張男自小客車車窗一陣敲打。

疑似砸車時，因玻璃破碎劃傷張男左手臂。張男就醫後對3人提告，警方訊後將依妨害自由、毀損及傷害罪嫌將鐘嫌等3人移送偵辦。

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