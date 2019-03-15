警破電攬竊案起訴 台電頒3萬元獎勵金

2019-03-15 08:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台電鳳山區營業處今表示，高市六龜警分局破獲荖濃溪電纜竊案，逮1賊起出44.1公斤，經移送橋檢近起訴，台電鳳山區營業處處長林謄安今頒發3萬元獎勵金，由分局長楊川代收，林謄安感謝警方相助，一起打擊不法 。

高市警察局六龜分局於去年6月在荖濃地區，破獲電纜線失竊案，逮獲竊賊1人，起獲電纜1批約44.1公斤 ，經移送橋頭地檢署偵查終結，並將竊賊提起公訴。

處長林謄安今親至六龜警分局頒發獎勵金表達感謝，由分局長楊川代表接受，雙方針對電力纜線防竊工作進行研討，承諾共同合作打擊竊賊，維護民眾用電及公共安全，也呼籲宵小份子勿以身試法。

林謄安表示，竊剪電纜變賣金額有限，但引發的無預警斷電，除讓台電搶修人員四處疲於奔命，造成民眾生活不便及各行各業營運停擺，更使交通號誌與夜間路燈無法放亮，嚴重危害公共安全，消耗社會成本巨大。

近年經檢警單位積極偵辦，電纜失竊案件已有減少趨勢，台電感謝警方查緝辛勞，未來將持續合作加強防竊措施，且台電也祭出最高200萬元檢舉獎勵金，凡經警方破案移送起訴，檢舉者可得3萬元，另經法院判刑可獲台電民事賠償的10分之一獎勵金，鼓勵民眾勇於檢舉犯罪。

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