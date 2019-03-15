新北市議員陳科名 涉收賄貪汙遭收押禁見

2019-03-15 01:04

〔中央社〕新北市議員陳科名違反貪汙治罪條例，遭檢調約談聲押。新北市府工務局強調，局內無人遭檢方約談。新北地院審理後，今天凌晨裁定陳科名羈押禁見，其餘被告陸續由院方開庭審理。

對於新北市府有基層辦事人員涉入案件，新北市長侯友宜14日下午拜訪手工製墨大師陳嘉德後受訪時表示，以市政府的立場，該辦就要辦、該處理就要處理，絕對不寬貸，市府靜待司法調查。

新北市府工務局副局長郭俊傑受訪強調，本案市府工務局並沒有任何人遭到檢方約談與詢問。

市府環保局則表示，遭調查的是新莊區清潔隊員。遭約談案由為2015年支援「環保派出所」的稽查案件，所負責業務為廢棄物處理法相關項目，但對於偵查內容不得而知。

檢方則是因為該名清潔隊員處理環保稽查廢土，對於違反廢棄物清理法案件，涉嫌應裁罰而未裁罰，於是發動偵查，並以圖利罪聲請羈押。

民主進步黨籍新北市議員陳科名遭檢舉涉嫌收取建商賄賂，協助建商加速取得建照。

新北檢以貪汙案件偵辦，14日清晨5時向新北地院聲請羈押禁見。新北地院14日晚間9時許開羈押庭審理，至15日凌晨裁定陳科名羈押禁見，其餘被告持續審理中。

新北地檢署襄閱主任檢察官林宏松14日受訪表示，被告涉嫌貪汙案件，以違反貪汙治罪條例13日發動偵查，指揮調查局台北市調處搜索被告等人的公司、住處等26處。

林宏松說，一共帶回被告、證人共24人訊問。其中，包含新北市府基層承辦人等共5名被告，因違反貪汙治罪條例、圖利罪等，因為涉嫌重大有串證之虞，聲請羈押禁見。

檢方說，包括建商等在內，其餘被告分別以新台幣5萬至20萬元不等金額交保。至於收賄金額，因為案件偵辦中，不便透露金額。（編輯：嚴思祺）

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