澎湖查獲漁船走私4噸菸絲 最高罰600萬

2019-03-14 22:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕走私手法再度翻新！海巡署偵防分署澎湖查緝隊與嘉義查緝隊，今日聯手在澎湖四角嶼海域，截獲外垵籍漁船合吉利號涉嫌走私204箱、重達4.04噸菸絲，全案依違反《菸酒管理法》移送澎湖縣政府財政處裁處，恐面臨最高600萬元罰鍰。

以往澎湖海域查獲的走私菸品，多是成箱包裝的成品，都以黑色塑膠袋包裝，藏匿在船艙密窩之間，但由於體積龐大，除了較易遭到查獲外，同時利益有限；今日查獲的菸絲，1噸至少可製造出價值200萬元以上的140箱香菸，初估4噸至少有800萬元以上獲利，暴利相當驚人。

根據了解，此次是嘉義查緝隊接獲情報，指合吉利號漁船在海上接駁走私菸絲，再伺機送台灣地下工廠製成私菸轉賣牟利，於是今日下午5時25分配合澎湖海巡隊10038巡艇，在馬公四角嶼海域攔截漁船，從前艙甲板下漁艙、機房和後甲板下漁艙等處，起出204箱菸絲。因菸絲較不佔空間，且被抓後依照查獲物價值換算罰則較輕，導致走私模式改為菸草進到台灣後，再由工廠加工包裝為成菸，暴利更大。

根據菸酒管理法46條規定，運輸私菸遭查獲，會處查獲物現值1倍以上、5倍以下罰鍰，最高600萬元，合吉利號許姓船長面臨最高600萬元罰鍰，真是偷雞不著蝕把米。

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