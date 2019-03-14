趕餐聚卻丟了手機 警遍尋計程車速助尋回

2019-03-14 20:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕70歲翁姓男子，為了趕場昔日老朋友的餐敘，急忙中將手機掉落計程車上，等到要和朋友連絡時，才發現手機遺失，急得報警求助，幸警方及時調閱監視畫面清查，才迅速替他尋回。不過，翁男還是誤了聚會，為自己的疏忽懊悔不已。

北市警萬華分局武昌街派出所警員王福慶，是在西寧南路與武昌街路口巡邏時，被翁男攔住，對方驚慌失措地表示，他今天12時30分從金山南路二段搭乘計程車到萬華區西寧南路36號獅子林大樓參加聚會，會中要撥打電話給朋友時發現手機遺失，研判可能遺落在計程車上，他雖致電警察廣播電台，但仍想直接尋求警方協助。

王員了解後，與吳翁一同返回派出所調閱下車點周遭監視器畫面，逐一比對吳翁可能搭乘的計程車，確認車號後，利用計程車駕駛人管理系統查詢司機的聯絡方式，聯繫後確認手機仍遺留在計程車後座，司機立即熱心地將手機送到派出所。

吳翁對於手機失而復得感到欣喜萬分，連連向王員道謝，但他對於自己的疏失險些誤了好友的聚會，也感到有些沮喪。

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