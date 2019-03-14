世新學長砍學妹判6年確定 還要再賠145萬

2019-03-14 17:44

〔記者溫于德／台北報導〕就讀世新大學的男大生陳政佑，追求石姓學妹不成，竟帶刀進校園連砍學妹3刀。最高法院上週五依殺人未遂罪判陳6年徒刑確定；民事部分，今再判賠145萬餘，可上訴。

今也到庭石姓學妹母親聆判後哽咽提到，「女兒的心情（願）只有一個，希望陳男永遠被關」。

刑事判決指，前年12月，陳男在世新校內要求與學妹談判，不成後砍刺學妹頭、頸、耳後等處。陳出庭時辯稱有人際社交障礙，只想與學妹交朋友，當天只是巧遇，因學妹回他「就是不想鳥你」，才會一時氣憤拿刀嚇學妹，後來緊張追進教室後，無意識揮向學妹，才驚覺鑄下大錯，但陳強調「帶刀是想自殘」。

一審去年8月依殺人未遂罪判陳男5年6月徒刑；但二審認定陳下手凶狠，也無誠意和解，同年12月加重改判為6年徒刑；最高法院上週五駁回上訴，全案定讞。

民事部分，陳男遭求償500萬元，陳的委任律師表示有誠意和解，但求償金額過高；學妹委任律師則請法官審酌女方受害時未成年，受害後已影響人格發展與建立親密關係等。全案今審結，民庭法官今判陳應賠償學妹145萬1725元。

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