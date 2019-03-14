持刀砍殺親人釀1死2傷 逆子一審判10年

2019-03-14 17:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市23歲、罹有類思覺失調疾病的范姓男子，去年5月間因不滿家人屢催促他吃藥，突然在住處持刀砍殺66歲范姓伯母及48歲王姓母親、40歲王姓阿姨，阿姨因傷重不治，釀成1死2傷悲劇，桃園地院今天審結全案並宣判，分別依殺人、殺人未遂、殺害直系血親尊親屬未遂罪判處8年、2年、5年有期徒刑，共應執行10年，執行完畢令入相當處所施以監護5年，全案仍可上訴。

范男有到庭聆聽判決，他看到獨自前來旁聽的范母，向媽媽微微點了頭，范男聽判後還押看守所，范母聽判後心情低落說，判得太重了，兒子是生病了，她已經選擇原諒，兒子收押過程她有去探視，兒子只要按時吃藥就很正常。

范男因情緒問題連大學也沒念完，也不滿伯母、媽媽、阿姨屢屢催他吃藥，去年5月29日晚間7點多，突然情緒失控持長30公分的獵刀攻擊伯母，導致她臉頰、脖子及腹部多處刀傷；范母返家發現趕忙勸阻，也遭兒子持刀猛刺，即使哭喊：「我是媽媽，媽媽快死了，不要再刺了！」范男仍不肯罷手，一旁的阿姨要求他冷靜、停手，竟遭范男持刀朝背後刺傷，因傷及肺臟、肝臟、胃當場休克，附近親戚聽聞呼救聲出門喝止，范男才持刀徒步竄逃，當晚全身赤裸在附近田間水溝落網。

范男偵訊時提出醫院類思覺失調證明，但桃園地檢署檢察官認為，他在警訊、偵訊過程，對行兇對象及過程都能詳細描述，顯然並非欠缺辨識能力之人，去年7月依殺人、殺人未遂及殺害直系血親尊親屬未遂等3個罪名將他起訴，全案移審桃園地院，法官今天審結判處范男共應執行10年徒刑。

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