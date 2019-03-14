幫派男吸收家鄉台東少年 在三蘆地區戴V怪客面具暴力討債

2019-03-14 18:08

〔記者王宣晴、陳薏云／新北報導〕24歲的葉姓男子加入竹聯幫仁堂育仁會擔任幹部，竟吸收台東到北部地區的中輟、有前科的少年，在新北市三蘆地區組成暴力討債組織，成員均以逞兇鬥狠出名，在三蘆地區「打」出名號、擴張地盤，多次在蘆洲地區鬧事鬥毆，警方接獲線報，掌握明確事證，昨日由新北市刑大報請新北地檢署檢察官指揮，會同蘆洲警方兵分多路，持拘票逮到葉男及3名同夥，起出大量重利本票、刀械、電擊槍等證物，訊後依組識犯罪、重利、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，去年8月到今年1月，葉男多次率領組織內10多名成員在三蘆地區鬧事，去年9月葉男因與劉姓男子等人有嫌隙，雙方相約於蘆洲區民族路談判，葉男率領幫眾10多人聚眾毆打劉男，更持開山刀砍斷劉男右手。蘆洲分局獲報後，立即出動快速打擊部隊，將涉案人等帶回偵訊，全數被依法送辦。但警方發現葉男還涉嫌暴力討債、重利、擄人等不法行徑，持續蒐證，掌握明確事證後申請拘票、搜索票，昨日上午前往拘捕。

警方先攻堅該組織位於蘆洲民族路的鐵皮屋據點，逮到其中一名22歲的楊姓男子，起出價值2000多萬的60張重利本票及刀械，隨後兵分多路，分別在樹林街頭逮到葉姓男子、蘆洲某社區逮到16歲鄭姓少年及24歲的羅姓男子，起出數把電擊槍等證物，將4人帶回警局偵訊。

警方表示，家鄉在台東的葉男北上加入竹聯幫仁堂後，開始吸收台東到大台北地區的中輟少年，並將新北市蘆洲民族路的鐵皮屋當作據點，還印製網路投注站的「交戰手冊」，帶領少年涉嫌不法，犯案時為躲避查緝，還會戴上V怪客的面具。

但以葉男為首的組織成員因逞兇鬥狠出名，高調鬧事行徑早就引起警方注意，為了剷除轄內幫派聚眾暴力，昨日前往查緝，將主要的4名嫌犯逮捕到案，查扣2把開山刀、小武士刀、折疊刀、鋁製球棒、2把電擊槍、4個V怪客面具、10份教戰手冊、不法所得近新台幣2000萬元重利的本票等贓證物。

葉男等人遭逮後起初矢口否認，直到警方出示相關監視器畫面質問，4人才承認涉案，但供詞避重就輕，警方訊後依恐嚇取財、傷害、重利、妨害自由、組織等罪嫌將4人移送法辦。

行政院長蘇貞昌日前強力宣示警方維護治安，打擊街頭暴力氣焰，向不法業者宣戰，新北市警局近期連續規畫區域聯防「擴大臨檢」，另也執行雷霆掃黑專案，檢肅竹聯幫仁堂暴力集團4人，涉嫌違反組織犯罪、恐嚇取財、重大傷害等罪行，並查獲涉及各類刑案148人、各級毒品7萬5814公克、改造手槍1把、電擊槍2把。

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