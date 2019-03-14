高市七賢國中舊校區驚傳圍牆倒塌 壓毀6部車

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市前金區七賢國中舊校區今天下午3點多，驚傳校園圍牆整片坍塌，至少有6部停放轎車遭壓到，受到程度不一的車損，車主聞訊，紛趕往移車。前金分駐所表示，並未傳出傷亡，虛驚一場，確切坍塌成因，尚待相關主管機關調查了解。
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