改排氣管擾鄰惹眾怒 男子糾眾砸雞蛋被送辦

2019-03-14 15:41

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名楊姓男子常選在深夜騎著改裝機車，前往水源路試車，附近住戶在臉書上PO文指出，「我的孩子還沒滿6個月，5次收驚都是因為你的車」。蘇姓男子看見後，昨深夜找來友人前往該處，要求楊拆除改裝排氣管，並對他砸蛋警告。警方獲報前往，將蘇男等人帶回，訊後，依違反社會秩序維護法，將蘇男等人移送法辦。

汐止警分局昨日深夜11時56分接獲民眾報案指出，有人聚集在水源路二段巷口，好像有發生糾紛，警方即刻派遣快打部隊前往處理。到場時發現，有數輛機車逃離現場，警員懷疑是涉案犯嫌，將其攔停盤查。

警方抵查現場時發現，有許多蛋液及碎雞蛋殼，詢問後得知，是蘇姓男子在臉書上看到林姓男子的留言，得知該路段有一名機車騎士常選在深夜利用改裝的排氣管發出噪音，害得該區住戶不得安寧，決定找人攔他，規勸他不要那麼惡質，要他拆掉改裝排氣管。

蘇男等人果然在該時間、地點揪出騎機車擾鄰的楊男，要求他拆下排氣管，也對著他砸蛋警告，但群眾聚集爭吵聲引來民眾注意，報警處理。

警方認為蘇男等人的行為，已經涉犯涉及毀損及公然侮辱罪，但此部分楊男表示不願提出告訴；但蘇男等人行為已違反社會秩序維護法，警方依法究辦，訊後將於今日下午將人移送士林地檢署偵辦。

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