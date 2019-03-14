氣爆奪3命陌生人暖心捐款 屋主眼眶紅

2019-03-14 16:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「我們也想幫忙！」蘇澳鎮聖愛里民宅9日傍晚一場氣爆意外，造成徐姓夫妻和8個月大兒子慘死，不僅鄰居、蘇澳扶輪社員近日慷慨捐款，還有外縣市陌生人解囊相助，社會暖流不斷流入，連協助重建的公所人員都動容，今徐父眼眶泛紅接下善款，「我會努力再把家重建起來！」

蘇澳鎮聖賢路2層樓民宅，9日傍晚因烹煮不慎，造成瓦斯外洩氣爆，隨即引發大火，36歲徐祿勛及其32歲妻子陳惠如、8個月大男嬰被燒成焦屍，屋主徐文連夫妻恰巧到澎湖旅遊，逃過一劫。

近日有民眾、鄰居聞徐家噩耗，紛紛暖心發起捐款，一位居住在台北市的不具名民眾，號召親友解囊，29名素未謀面者，合募近2萬元由聖愛里長陳文財轉交給徐父；該名民眾向陳文財說，「我們只想盡一份微薄心力。」

陳文財透露，身亡的徐祿勛去年才歡喜結婚，還花了近百萬為老家裝潢，但沒想到一場氣爆，奪走夫妻倆及幼子性命；因徐父一家做人成功，有求必應，不少里民聽聞噩耗即紛紛解囊，希望助徐家走過難關。

因氣爆威力大，同巷的12戶民宅也遭受波及，陳文財說，雖然同巷鄰居都有程度不一的損失，但有受災鄰居不忍徐家悲劇，不顧自家也需要花錢整理，事發隔天即自掏3000元善款救急；近日他也不斷接到里民、鎮民來電，群眾愛心連他都深受感動。

今蘇澳扶輪社捐贈10萬元慰問金與鎮長李明哲交到徐文連手中，徐接下善款時眼眶泛紅，低聲連說多次謝謝；他說，他會努力再站起來，重建他們的家園。

鎮長李明哲說，徐家意外遭逢變故，包含周邊壽波及的住戶，公所近期會與相關單位盡全力協助；政府資源有限而民間力量無窮，若有熱心民眾要幫助徐家，可向鎮公所社會課聯繫。

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