吳鳳南路分隔島讓汽機車爭道 嘉義市府蒐羅民意改善

2019-03-14 15:12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市吳鳳南路自垂楊路到世賢路段，因兩側設有分隔島區隔快、慢車道，遭民眾陳情反映，汽車轉換進入慢車道時，易與直行的機車爭道，甚至容易造成擦撞等交通事故，建議改善，市交通處斥資300萬元委外進行可行性評估，今晚6點半到7點50分，在吳鳳南路32巷玄武宮舉辦說明會，邀請民意代表、地方人士跟民眾提出建議。

市交通處交通工程科長賴義龍說，整條吳鳳北路、吳鳳南路，獨有垂楊路到世賢路段兩側設有分隔島，數年前就有民眾反映，25公尺寬的吳鳳南路經分隔島區隔出慢車道，不僅路幅狹窄、還易導致汽機車擦撞，希望能改善，然而民眾對於贊同移動分隔島跟建議維持原狀都各有主張，於是在路型優化、建構安全路網、打造全新人行環境計畫開始前，廣納民意希望能有共識，有助後續執行與施工。

賴義龍說，尤其吳鳳南路垂楊到世賢路段，還牽涉到台電電線下地及部分用地為私有地狀況，還需要聽取各方意見、謹慎規劃。

市議員蔡文旭說，除要轉換車道及左右轉車輛，容易與直行機車爭道發生擦撞，因路幅不同於友忠路、四維路的寬度，慢車道上有汽車路邊停放，就會造成汽機車通行不便，連帶影響路邊店家生意，他曾在市議會提案，可以仿造高速公路的路型，讓分隔島設在路中間，植栽也可跟著移植，讓汽車可以轉換到外側車道再右轉，今說明會也將與會跟各界討論、尋求解決方法。

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