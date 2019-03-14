從灰燼中找到毒品原料 嘉義警方破獲製毒工廠

2019-03-14 15:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上分局警方去年接獲情資，水上鄉一間鐵皮屋工廠內疑有製毒集團製毒，追查多時正要執行搜索前，工廠卻爆炸起火，相關證物燒成灰燼，但警方從灰燼中不斷清查，找到殘留的感冒膠囊、化學藥劑等，經送驗是製作安非他命過程中的原料，日前將主嫌31歲林姓男子及3名共犯等逮捕，今天依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

水上分局去年與刑事局偵查第八大隊偵四隊一同偵辦，研判該工廠可能為製毒集團製造毒品與存放成品、半成品場地，蒐證後正準備要逮人，但8月工廠竟爆炸起火燃燒，火勢猛烈廠房付之一炬，證物幾乎已燒成灰燼。

警方鑑識人員與消防局人員在現場勘察，在一片灰燼中採證，發現殘留感冒膠囊、化學藥劑及攪拌桶等，還有鋼瓶、加壓鍋等殘骸，經送驗發現有安非他命製程中的產物。

確定工廠內跟製毒有關，警方日前前往臺南市新化區、臺南市安南區、桃園市蘆竹區等處將涉嫌林姓主嫌及3名共犯帶回調查；林某假裝成立環保公司，招聘3名失業且無住所的男子，承租廠房，並提供化學原料及儀器給製毒師製毒，3名共犯都稱自己只有住在廠房旁，並未入內，對工廠用來製毒並不知情。

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