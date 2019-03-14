臉書PO文辱郭美珠「過氣老戲子」富商判賠30萬

2019-03-14 14:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄西餐廳公會前理事長戴崇慶，2年前在臉書貼文辱罵藝人郭美珠「卑鄙無恥」、「鼎鼎臭名的過氣老戲子」及「垃圾花旦」等，被依公然侮辱罪判拘役45日定讞，郭女另提附帶民事求償，高雄地院今再判戴男應賠郭美珠30萬元，還要在他臉書刊登本案刑事判決主文及道歉啟事3日。可上訴。

判決指出，戴崇慶因故與郭美珠交惡，竟於2017年3月20日凌晨3時25分、3時31分及中午12時41分，利用手機上網在他個人申請的臉書動態頁面張貼：「來談一個女人，卑鄙無恥的郭美珠…」、「郭美珠…也不就是一個過了氣的老戲子罷了，還擺什麼臭架子…什麼叫尊賢敬老都不會，難怪被人丟到垃圾筒當垃圾花旦。」等語。

此外，戴男還在文中附上郭美珠受訪照片，並將她臉部修圖成膚色泛白、眼睛全黑及眼球為紅色光點而呈殭屍貌，郭美珠獲悉後不甘受辱提告，雄檢依公然侮辱罪起訴戴男。

法院審理時，戴男辯稱郭美珠先在臉書貼文說他得了小腦萎縮症，活不過30年，讓他感到被羞辱；還說全都是郭女先攻擊、批評他，他才會反擊，主張基於自衛或保護自己合法利益所為，應不構成犯罪。

但雄院刑庭審理認為，戴男在臉書發表相關言論時，設定對所有人公開，而他臉書好友有4、500人，這些有關郭美珠的貼文則分別有542 人及428人按讚，已符合「公然」要件。另他描述郭女是「卑鄙無恥」、「鼎鼎臭名的過氣老戲子」、「敗德」等及張貼醜化郭女的照片，均帶有輕侮、鄙視之意，足使人在精神上、心理上感覺難堪，並貶抑對方的社會評價，因此判戴男有罪，並將附帶民事賠償訴訟移由民庭審理。

雄院民事庭審結，判戴男應為其公然侮辱行為賠償郭女30萬元，還要在他臉書刊登本案刑事判決主文及道歉啟事3日，全案可上訴。

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