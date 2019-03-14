你累了嗎？大貨車「躺」西湖休息站「休息」

2019-03-14 14:33

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕昨日有民眾經過福爾摩沙高速公路苗栗西湖休息站時，驚見一輛大貨車翻覆橫躺在停車場入口，消防隊獲報前往搶救，所幸駕駛自行脫困僅受輕傷，聲稱是因煞車故障才釀事故，網友則直呼驚險，並笑說「你累了嗎？」「在休息站躺著休息也是很正常的。」消防隊則提醒，行車前務必先檢查車輛性能。

昨下午3點12分，苗栗縣西湖消防分隊接獲通報，稱國道3號南下西湖休息站停車場有大貨車翻覆，立即出動91車警消兩名前往，抵達時發現為一輛大貨車側翻平躺於休息站停車場入口，駕駛左肩、左臀疼痛，並無明顯外傷。

駕駛向消防隊表示，開著車正準備進入休息站匝道時，踩下煞車但卻失靈，一時心慌才在入彎道時失控翻車，他自行從駕駛座內爬出。目擊民眾拍照PO網也引發網友議論，眾人慶幸未釀人員傷亡，但也訝異休息站竟然會發生翻車事故，直問駕駛「你累了嗎？」

消防隊則提醒用路人，行車前須先檢查車輛性能，並定期做好保養，確保行車安全，至於詳細事故原因則待國道警方進一步釐清。

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