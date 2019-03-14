PO文辱命理老師林真邑 7旬翁被判拘役

2019-03-14 14:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕知名命理老師林真邑指控一名73歲張姓老翁，在其臉書粉絲團貼文辱罵：「相信的是笨蛋！」、「還沒騙完呀！累不累呀！什麼資格自稱老師呀？」等語，林女不滿受辱怒提告，新北地院審理時，張翁有意和解，但和解金未談攏，法官今依公然侮辱罪判張翁拘役20天，得易科罰金2萬元，可上訴。

檢方起訴指出，林真邑在臉書開設「林海陽開運粉絲團」，與粉絲互動並販售各項開運商品，去年5月3日，張翁在林女臉書直播影片留言版下PO文：「什麼你都插嘴，妳去聯合國吧！」、「屬B呢？」、「相信你是笨蛋！！」、「屁話」、「滿嘴跑馬！」、「還沒騙完呀！累不累呀！什麼資格自稱老師呀？」等語，林女不甘受辱提告。

庭訊時，張翁否認在直播影片下留言，辯稱有在私人LINE群組辱罵林女，但是她自己亂入群組看到，但檢方調查臉書內容，確認張翁就是留言者，依涉犯公然侮辱罪將他起訴。

審理時，張翁表示願與林女和解，但和解金談不攏而破局，法官因此依公然侮辱罪判張翁拘役20天，得易科罰金2萬元。

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