婦人摸黑急匯 熱心民眾報案阻詐

2019-03-14 14:34

［記者陳賢義／台東報導］ 時會網購的林姓婦人，接獲一通佯稱是網購公司人員來電，告知因服務人員疏忽，將林婦誤植成經銷商，需匯手續費到指定帳戶方能變更，林婦摸黑急匯款，旁人聽聞異樣報案，警方趕往勸阻，但林婦深信不疑，費盡口如解說，林婦才有所動搖，細想從頭恍然大悟

守住血汗錢。

台東警分局寶桑所警余勇強及吳柏義連袂巡邏，接獲熱心民眾報案，指稱市區中山路銀行有1名婦人一邊接聽電話，一邊操作提款機，由於神情很緊張、疑似遭詐騙，立馬趕往處理。

警方到場，看見林婦人正在操作提款機，旋即上前制止及詢問，得知林婦接到一通自稱網路購物公司來電告知，日前網路購物時，因服務人員疏忽誤植為經銷商，若不及時變更，日後將每月從帳戶扣款，要求依指示將手續費匯至指定帳戶，方能變更為非經銷商，避免困擾。

林女當下不疑有詐，即刻前往提款機操作，熱心民眾聽到對談有異立即報警，在員警細心解說下，婦人才驚覺遭騙，所幸匯款手續仍未完成，保住血汗錢。警方臨走貼心叮嚀，2、3萬元都是辛苦錢，若接到不明來電務必小心，一聽、二掛、三查證，金錢免被騙。

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