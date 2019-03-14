偷拆女住戶掛號信還賴郵差 社區保全判拘役29天

2019-03-14 13:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］在桃園市龜山區擔任社區保全的61歲黃姓男子，去年5月24日早上，利用代收住戶信件的機會，無故拆開楊姓女住戶的掛號信，楊女收信後發現遭拆封痕跡，經調閱監視器發現是黃男所為並報警，黃男在警方偵訊時還想賴給郵差，桃園地院法官以他犯後態度不佳、還無端指控郵差等理由，審結依妨害秘密罪判處他拘役29天，如易科罰金，黃男得付出2萬9000元的代價。

黃男被控無故偷拆女住戶掛號信，在警局製作筆錄時矢口否認，並將過錯賴給郵差說：「信封口是郵差撕破的，他看到信封口破損，就把信拿出來看一下內容。」但法官勘驗監視器畫面，當時郵差交付掛號信時，信封狀態是完好的，並無任何撕毀或破損，郵差離開後黃男就坐在位置上，好整以暇端詳信件，此外，黃男負責替住戶代收信件，若是發現信件有破損，何以沒有立即向郵差提出質疑。

法官並不採信黃男說詞，並審酌他身為社區保全人員，竟破壞與住戶間的信任關係，無故任意開拆女性住戶信件，侵害個人隱私，犯後還否認並無端指控郵差，依妨害秘密罪判處拘役29天。

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