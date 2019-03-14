室外型熱水器裝屋內 90歲老翁中毒險喪命

2019-03-14 12:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區昨天（13日）深夜，發生一氧化碳中毒事件，90歲廖姓老翁被兒子發現倒臥浴室門口，送醫後發現血液一氧化碳濃度，竟高達24.4％，是一般正常數值3％的8倍，已脫離險境住院觀察中，消防局進一步發現，老翁與家人把「室外型」熱水器安裝於屋內廚房，熱水器燃燒瓦斯不完全，產生過量一氧化碳導致中毒，已交代老翁之子務必更改熱水器位置。

中市消防局昨天深夜10時許接獲報案，派遣勤工消防分隊11人馳抵南區大慶街的老翁住處，於20多分鐘後，把廖姓老翁送至中國醫藥大學附設醫院急救，醫師發現老翁血液中的一氧化碳濃度達24.4％，急救後脫險，消防人員則發現，屋內的一氧化碳濃度達32ppm，一般住家的室內一氧化碳濃度低於9ppm，老翁住處的一氧化碳濃度偏高。

勤工分隊發現，老翁使用的熱水器是「室外型」，應該安裝於陽台等室外通風處，但卻安裝於屋內，位置在浴室外的廚房，再加上門窗關閉通風不良，熱水器燃燒桶裝瓦斯不完全，產生過多的一氧化碳，已經通知老翁之子，務必改變熱水器位置，安裝於戶外通風處。

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