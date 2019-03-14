詐團擄鴿勒索沒放肉票 害賣帳戶的他判關8個月

2019-03-14 13:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子張美忠2016年10月間將自已銀行戶頭領到剩下1元後，將帳戶賣給詐騙集團使用。前年7月間，詐騙集團騙一名鴿主已經綁架他的鴿子，需付5千零1元的贖金，才願放鴿。鴿主付款後，卻未見鴿子飛回，報警處理。警方追查時，認定賣帳戶的張男，觸犯幫助恐嚇取財罪，將他一併送辦。基隆地方法院審理後，判處他有期徒刑8月。

檢警追查該案時，發現被害人匯入款項的帳戶，是張男持有，便將他約談到案說明。張男否認犯行，宣稱是存摺及提款卡一併被偷，自己與詐騙集團無關。檢察官認為，張男涉有重嫌，依法將他起訴。

案件審理時，張男向法官辯稱，自己的提款卡帳戶存摺放在機車車廂內，後來發現被人撬開偷走，才會到銀行補辦，但又再次被撬開車廂，所以不知道是誰拿去給詐騙集團使用。

法官調查後認為，張男明知貴重的提款卡及存摺放在車廂內會被偷走，竟將新補辦的提款卡等物又放進車廂，而且該車超過8個月未騎乘，常人應不會將貴重物品放置在內，明顯不合常理，認定張男為恐嚇取財共犯，判他有期徒刑8月。

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